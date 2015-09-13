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أبو جبل لـ في الجول: عرض المصري؟ الأمر بيد الزمالك

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أبو جبل لـ في الجول: عرض المصري؟ الأمر بيد الزمالك أبو جبل لـ في الجول: عرض المصري؟ الأمر بيد الزمالك

يترك محمد أبو جبل حارس الزمالك قرار تحديد مستقبله مع الفريق في يد مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدما تلقى عرضا جديدا من المصري البورسعيدي.

ويلعب الحارس صاحب الـ26 عاما مع الزمالك منذ 2013. بعدما انضم من إنبي.

وقال أبو جبل لـFilGoal.com اليوم الأحد: "هذه ليست المرة الأولى التي استقبل فيها عرضا من المصري، فهم حاولوا ضمي في وقت سابق ولكن الزمالك رفض".

وتابع "الأمر الآن متروك في يد مجلس إدارة الزمالك، وسأحترم القرار الذي سيتخذه".

وواصل مضيفا "أنا في الأساس مشجع للزمالك وفزت معه بالدوري والكأس مرتين، وهذا شيء عظيم بالنسبة لي خاصة أن عقدي ينتهي الموسم المقبل".

ودخل أبو جبل قائمة الزمالك أمام أورلاندو بايرتس اليوم الأحد، بعدما تعرض أحمد الشناوي لإصابة بشكل مفاجئ في مران أمس.

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