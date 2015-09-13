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الأهلي يطلب خوض قبل نهائي الكونفدرالية في استاد القاهرة بجمهور

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الأهلي يطلب خوض قبل نهائي الكونفدرالية في استاد القاهرة بجمهور الأهلي يطلب خوض قبل نهائي الكونفدرالية في استاد القاهرة بجمهور

أعلن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة في النادي الأهلي أن القلعة الحمراء ستطلب خوض نصف نهائي الكونفدرالية في استاد القاهرة.

وأضاف عبد الصادق في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد أن النادي سيطلب كذلك خوض اللقاء وسط حضور جماهيري.

وأوضح "سنخاطب وزارتي الرياضة والداخلية لنقل رغبة الأهلي".

وأفصح "اللوائح الجديدة للكاف تساند الأهلي في طلب حضور جماهيري لهذا الدور، لهذا بدأنا إجراءات التحدث مع الداخلية ووزارة الرياضة".

الأهلي تأهل في صدارة مجموعته، وينتظر مباراة الزمالك وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي للتعرف على هوية منافسه في نصف نهائي المسابقة.

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