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تحليل في الجول - كيف يستمر سحر حفني.. أيمن يونس يقدم الحل لأكبر مشكلة في الزمالك

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تحليل في الجول - كيف يستمر سحر حفني.. أيمن يونس يقدم الحل لأكبر مشكلة في الزمالك تحليل في الجول - كيف يستمر سحر حفني.. أيمن يونس يقدم الحل لأكبر مشكلة في الزمالك

موسم رائع قدمه أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، فساهم في تتويج الزمالك بالدوري والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ماذا يحتاج الحاوي ليستمر في تقديم المتعة مع الفريق الأبيض.

حفني الذي يتمم عامه الـ30 في ديسمبر المقبل غاب أكثر من مرة عن الزمالك بسبب الإصابة، ولكنه كان حاسما في كل مرة يشارك فيها.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن الذي يحتاجه حفني ليحافظ على سحره لأطول فترة في الملاعب. والآن مع الفيلسوف أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وكل ما يلي على لسان أيمن يونس ..

"أيمن حفني يستطيع بسهولة أن يصبح لاعبا كبيرا في ذاكرة الكرة المصرية. ولكن مشكلته الواضحة هي التكوين البدني".

"بالمناسبة، الزمالك يعاني من هذه المشكلة بالنسبة لأكثر من لاعب. يمكننا النظر لمحمد إبراهيم مثلا، سنجده يواجه نفس الأزمة".

"في رأيي، أن كهربا هو الأفضل من الناحية البدنية بين لاعبي الخط الهجومي للزمالك الآن".

"يجب أن يستعين الزمالك بمعد بدني، وأن تكون طريقة التعامل مع حفني مختلفة عن أي لاعب آخر".

"فهو يمتلك موهبة فذة وقادر على أن يصل بالفريق لأفضل أداء. ولذلك يجب أن يكون الرجل الذي سيلجأ له الزمالك للإعداد البدني للاعبين صاحب سيرة ذاتية جيدة، وفي هذه الحالة سيستمر حفني طويلا في الملاعب".

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