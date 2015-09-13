عودة طفلة ميت غمر المتغيبة منذ 4 أيام أثناء لهوها بحديقة فى الشرقية

توصلت جهود ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق بالشرقية، إلى معرفة مكان طفلة عمرها 3 سنوات، اختفت أثناء لهوها يوم الخميس الماضى فى حديقة المصرية بلاذا بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغًا من قسم ثان الزقازيق من أسرة الطفلة "آلاء الرحمن أحمد صلاح الدين"، 3 سنوات، باختفاء الطفلة أثناء لعبها أمس بحديقة المصرية بلاذا بمدينة الزقازيق.

وتبين من تحقيقات الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، أن أسرة الطفلة من ميت غمر وكانت فى مدينة الزقازيق فى زيارة عائلية ثم اصطحبا الطفلة إلى حديقة المصرية بلاذا لكى تلعب قبل مغادرتهما مدينة الزقازيق، وأثناء تواجد الطفلة فى الحديقة تعرفت على طفلة والدها من قرية شيبة والنكارية مركز الزقازيق، ودائم التردد على الحديقة ولعبت مع الطفلة، وفجاءة اختفت.

وتبين من التحقيقات أن كاميرا المراقبة الخاصة بالحديقة بعد تفريغها تبين أن الشخص المقيم بقرية شيبة خرج من الحديقة ومعه طفلته بمفردهما، وبعد فترة خرجت آلاء خلفهما لربما تكون قد تعلقت بالطفلة، وتم التوصل إلى الشخص المقيم بقرية شيبة تبين أنه من أسرة طيبة وأنه معروف بزيارته للحديقة كل أسبوع، ومن المرجح أن تكون الطفلة آلاء تعلقت بابنته وخرجت خلفهما دون أن يشاهداها وضلت الطريق.

وبسؤال والدة الطفلة أقرت بأن ابنتها دائمة التعلق بالأطفال بسرعة ومن المرجح أن تكون قد مشيت وراء الرجل وابنته.

واليوم توصلت تحريات البحث الجنائى، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، إلى أن الطفلة غافلت والدها ووالدتها أثناء تواجدهما بالحديقة وخرجت وشاهدها شابان تبكى وتسير بمفردها بمدينة الزقازيق، فاقاما باصطحابها إلى منزلهما بقرية النخاس، مركز الزقازيق، وقامت أسرتهما برعايتها وعندم علموا بأمرها اتصلوا بمسئول الأمن بالمنطقة، وتم تسليم الطفلة إلى أسرتها بقسم ثان الزقازيق وسط سعادة غامرة من أسرة الطفلة.

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