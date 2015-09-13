إسعاف قنا: لم نتلق بلاغات بحوادث طرق نتيجة سوء الأحوال الجوية

أكد الدكتور خالد يوسف، رئيس مرفق الإسعاف بقنا، أن الطرق السريعة بمحافظة قنا لم تشهد أى حوادث وخسائر فى الأرواح ولم تتلق نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق الصحراوية أى بلاغات عن حوادث أو ضحايا ومصابين بعد إعلان حالة الطوارئ منذ مساء أمس على خلفية العواصف الترابية والأمطار الكثيفة التى شهدتها الطرق وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف يوسف أنه تم إغلاق الطرق الصحراوية الغربية والشرقية بمحافظة قنا وهى طريق قنا سفاجا وقنا القصير وجزء من طريق الجيش نتيجة سقوط أمطار غزيرة، لافتًا إلى أنه تم منع تحويلات الحالات بالمحافظات المجاورة أو إلى القاهرة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية مما تسبب فى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وغلق طرق قفط القصير وقنا سفاجا وقنا طيبة ومنع مرور السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين.

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