أهالى بنى سويف يشيعون جثمان محمد جابر شهيد العريش فى جنازة عسكرية

شيع الآلاف من أهالى قرية تزمنت الشرقية وعزبة سليمان على التابعة لمركز بنى سويف، جثمان شهيد القوات المسلحة ملازم أول محمد جابر عمر عبدالعليم، والذى استشهد فى مدينة رفح أمس السبت.

حضر الجنازة العسكرية التى أقيمت للشهيد فى مسقط رأسه بعزبة سليمان على، المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، واللواء رضا طبلية مدير الأمن والعميد أحمد عيطة رئيس مدينة بنى سويف والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة بنى سويف.

وكان جثمان الشهيد محمد جابر عمر عبدالعليم وصل إلى عزبة سليمان على، وسط قوة من الشرطة العسكرية حيث أدى الأهالى صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر وحمل الجثمان على سيارة الحمية المدنية فى جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر القرية بمنطقة الحمرايا شرق النيل.

>