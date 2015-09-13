رئيسا بعثتى الصحة والداخلية يطمئنان على مصابى حادث رافعة الحرم

زار منذ قليل، كل من اللواء سيد ماهر رئيس بعثة الحج التابعة لوزارة الداخلية، والدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية، الحجاج المصريين المصابين فى حادث انهيار رافعة الحرم المكى بمستشفى الملك فيصل للاطمئنان على صحتهم .

وقال اللواء سيد ماهر رئيس بعثة وزارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم متابعة كافة الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية، أن المستشفيات مازال بها 15 مصابا يتلقون العلاج، وخرج 5 حالات بعد تحسن حالاتهم، لافتا إلى أن جميع الحجاج المصريين يتمتعون بحالة جيدة وليس بهم أمراض وبائية.



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