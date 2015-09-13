السيسى يطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس

ويتضمن البرنامج الرئاسى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل فى كافة المجالات.

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