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السيسى يطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

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السيسى يطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة السيسى يطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس

ويتضمن البرنامج الرئاسى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل فى كافة المجالات.


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