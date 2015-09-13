السيسى: أنا محتاج "محلب" جنبى ولن أتركه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته مع 400 طالب من الطلاب المشاركين بأسبوع شباب الجامعات المصرية بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس، إنه يحتاج إلى جهود المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة تيسير الأعمال المستقيلة، موضحا إنه يحتاجه إلي جواره.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر للمهندس إبراهيم محلب، علي المجهود الكبير الذي بذله خلال توليه رئاسة الوزراء.

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