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السيسى: أنا محتاج "محلب" جنبى ولن أتركه

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السيسى: أنا محتاج "محلب" جنبى ولن أتركه السيسى: أنا محتاج "محلب" جنبى ولن أتركه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته مع 400 طالب من الطلاب المشاركين بأسبوع شباب الجامعات المصرية بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس، إنه يحتاج إلى جهود المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة تيسير الأعمال المستقيلة، موضحا إنه يحتاجه إلي جواره.

ووجه الرئيس ، الشكر للمهندس إبراهيم محلب، علي المجهود الكبير الذي بذله خلال توليه رئاسة الوزراء.


>السيسى: "والله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد دون وجه حق"

السيسى:الدستور المصرى كُتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة

محلب ضمن الوفد الرئاسى مع السيسى فى لقاء شباب الجامعات

السيسى: أنا محتاج "محلب" جنبى ولن أتركه

السيسى يطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة
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مصر 365

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