بالفيديو.. فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد انقلاب “ونش عملاق” بكورنيش الساحل

عادت حركة المرور لطبيعتها، بعد فتح طريق كورنيش النيل بمنطقة الساحل، وذلك بعد فتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد انقلاب ونش عملاق وكسر السور الحديدى.

وكان اللواء مصطفى حلمى مدير قطاع مرور شمال القاهرة، قال إن أحد الأوناش التابعة للأهالى قام بإنزال مركب نيلى على مرسى النهر، وعقب الإنزال قام سائق الونش بلم السندات قبل لم الرافعة، مما أدى إلى انقلاب الونش على مطلع كوبرى الساحل من اتجاه شبرا، مؤكدا أن الحادث تسبب فى انهيار جزء من السور الحديدى لكوبرى الساحل وسقوط أحد أعمدة الإنارة، ولم يسفر الحادث عن اى إصابات بشرية”.