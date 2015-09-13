أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد انقلاب “ونش عملاق” بكورنيش الساحل

Google+ Print
بالفيديو.. فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد انقلاب “ونش عملاق” بكورنيش الساحل بالفيديو.. فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد انقلاب “ونش عملاق” بكورنيش الساحل
عادت حركة المرور لطبيعتها، بعد فتح طريق كورنيش النيل بمنطقة الساحل، وذلك بعد فتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد انقلاب ونش عملاق وكسر السور الحديدى.

وكان اللواء مصطفى حلمى مدير قطاع مرور شمال القاهرة، قال إن أحد الأوناش التابعة للأهالى قام بإنزال مركب نيلى على مرسى النهر، وعقب الإنزال قام سائق الونش بلم السندات قبل لم الرافعة، مما أدى إلى انقلاب الونش على مطلع كوبرى الساحل من اتجاه شبرا، مؤكدا أن الحادث تسبب فى انهيار جزء من السور الحديدى لكوبرى الساحل وسقوط أحد أعمدة الإنارة، ولم يسفر الحادث عن اى إصابات بشرية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "