إزالة 244 حالة تعد بالمنيا‎

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كل من ملوى وسمالوط من رفع وازالة عدد 244 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 11 أفدنة و2 قيراط و19سهم على مدار ثلاثة أيام خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة، وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

أوضح التقرير الذى عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية، حيث تم إزالة عدد 142 حالة تعد بمركز ومدينة ملوي منها 41 حالة بقرية الروضة على مساحة فدان و9 قيراط و8 سهم وعدد 61 حالة بقرية دروة بمساحة فدان و16 قيراط و17 سهم وعدد 40 حالة بتونة الجبل منها 38 حالة أملاك دولة و2 حالة آثار بمساحة 4 فدان و12 قيراط .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة عدد 102 حالة تعد منها 26 حالة تعد بقرية طحا الأعمدة بمساحة فدان و12 قيراط و6 سهم وإزالة عدد30 حالة تعد على الأرضي الزراعية و3 حالات إصلاح زراعي بدلقام وحالتين أملاك دولة بمنطقين بمساحة فدان و6 قيراط وعدد 20 حالة تعد بقرية الغرباوي ومنقاريوس بمساحة 18 قيراط و12 سهم، بالإضافة إلى 21 حالة إزالة للتعدى على أملاك الصرف بمنقطين و الجبالى .

> ومن جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد.

> وأكد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .