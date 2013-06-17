السناوي: الرئاسة في حالة "تجهيل" سياسي وعلى الشعب أن يقول كلمته يوم 30 يونيو

عبدالناصر لم يستخدم السلاح عندما انفصلت سوريا عن مصر

كتب : سهيلة حامد منذ 41 دقيقة

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مؤسسة الرئاسة في حالة "تجهيل سياسي" رغم سخونة الأحداث في المنطقة ولكن يبدو أنها لا تدرك قيمة الأحداث في مصر، فهناك حالة غضب شديدة من القرارات التي أعلنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمس، في مؤتمر الأمة المصرية لدعم الثورة وإعلانه قطع العلاقات مع سوريا.

كما أشار السناوي، خلال حواره على قناة "صدى البلد"، إلى أنه عندما حدث الانفصال بين مصر وسوريا في عام 1961 لم يستخدم الرئيس جمال عبدالناصر السلاح، وقال: "ليس المهم الجمهورية العربية المتحدة وإنما المهم الحفاظ على وحدة سوريا".

وأضاف السناوي أن الغرب على الرغم من مواجهته نظام بشار الأسد إلا أنه لم يقم بتزويد المعارضة السورية من أجل إحداث التوازن ومعرفة من سيأتي عقب بشار الأسد، مضيفًا أن الجميع يدرك أن مصر في أزمة وهذا يدفعنا لأزمات أفدح وعلى الشعب المصري أن يقول كلمته في 30 يونيو الجاري.