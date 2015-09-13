رسميا.. الأهلى يرفض الاستغناء عن جدو

أبلغ فتحى مبروك المدير الفنى للأهلى علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة برفضه التام فكرة الاستغناء عن محمد ناجى جدو مهاجم الفريق، حتى فى حالة خروجه من حسابات الجهاز الفنى فى الفترة الحالية لقيد واحد من الثنائى رامى ربيعة أو أحمد حجازى بدلًا منه.

وقال مبروك لعبد الصادق إن جدو لازال لديه الكثير ليقدمه للأهلى، مشددا على أن الإصابة هى سبب تراجع أداء اللاعب، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه فى حالة لعبه باستمرار لأى نادٍ لمدة عام سيعود أقوى من قبل.

ومن جهته، أكد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة، أن لجنة الكرة رفضت بشكل رسمى الاستغناء عن المهاجم الدولى، ولكن تم الاتفاق على خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام على أن يعود مجددا للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وأضاف أن الحالة الوحيدة للاستغناء عن اللاعب هو تلقيه عرضا خارجيا، فى هذه الحالة سيتم منحه الاستغناء الخاص به فى حال مطالبته به لكى يستفيد أكبر استفادة ممكنة لحرص النادى على مستقبله لكونه واحدا من أكبر وأهم اللاعبين داخل الفريق الأحمر فى الوقت الحالى.