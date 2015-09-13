«السيسي» يعقد اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الجامعات بحضور رئيس الوزراء الجديد

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، برؤساء الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه جامعة قناة السويس فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 7 آلاف طالب يمثلون 24 جامعة مصرية.

> سيلتقي السيسي برؤساء 24 جامعة مصرية عقب لقائه بـ400 طالب من طلاب الجامعات المصرية، والذى بدأ صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى جامعة قناة السويس بالكيلو 4,5 الطريق الدائري، ويصاحب الرئيس فى لقاءاته اليومرئسش الوزارا المستقيل، المهندس إبراهيم محلب،و رئيس الوزراء الجديد المهندس شريف إسماعيل.