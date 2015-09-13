أجمل فساتين السهرات من عروض نيويورك في يومها الثالث

ضمت عروض اليوم الثالث من أيام أسبوع الموضة فساتين رائعة وأنيقة حملت توقيع أشهر مصممي نيويورك، كما ضمت تشكيلةً واسعةً من الألوان العصرية المشرقة التي ستكون مناسبةً لإطلالتك الصيفية .

في عرض Altuzarra شاهدنا تصاميم أنيقة للسيدة العصرية جمعت بيت البساطة والرقي بأسلوب جميل، أما في عرض Christian Siriano فشاهدنا العديد من الفساتين المناسبة للسهرات المسائية أو الحفلات الصيفية، حيث جاءت بتصاميم عصرية مناسبة لإطلالات الشابات بألوانها الزاهية وتفاصيلها الجميلة .

وقد تفوقت المصممة Monique Lhuillier في تقديم أجمل المجموعات لهذا اليوم إذ عرضت باقةً رائعةً من الفساتين الجميلة المزينة بألوان صيفية زاهية كالوردي والأزرق والأخضر بالإضافة لتفاصيل عصرية أنيقة، وبالحديث عن التصاميم العصرية لابد أن نذكر المصمم Alexander Wang الذي احتفل ليلة البارحة بمرور 10 سنوات على إنشاء ماركته الخاصة، في حين لم تأتِ التصاميم المعروضة بما يوازي توقعاتنا لها .

شاهدي معنا ماذا قدم مصممي نيويورك في اليوم الثالث من أسبوع الموضة وشاركينا برأيك.