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4 متهمين بـ"موانئ بورسعيد" يعترفون أمام المحكمة بتقديمهم الرشوة

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4 متهمين بـ"موانئ بورسعيد" يعترفون أمام المحكمة بتقديمهم الرشوة 4 متهمين بـ"موانئ بورسعيد" يعترفون أمام المحكمة بتقديمهم الرشوة
حضر منذ قليل، السبعة متهمين بالتورط، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد" إلى مقر محاكمتهم بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.

وجاءت أسماء المتهمين كالآتى: "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم".
>اليوم السابع -9 -2015

وأنكر المتهم الأول والثانى والثالث الاتهامات الموجهة إليهم من تقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، فيما اعترف باقى المتهمين أمام المحكمة بتقديمهم الرشاوى المتهمين الثلاثة.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم المستندات الخاصة بالمتهمين.

اليوم السابع -9 -2015

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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