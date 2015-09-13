حبس عصابة تخصصت فى استدراج الأثرياء للاستيلاء على متعلقاتهم بحلوان

أمر مصطفى الحسن، وكيل أول نيابة حلوان، بإشراف المستشار شريف مختار، رئيس النيابة، بحبس ربة منزل و4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باستدراج الأثرياء من خلال المتهمة وتهديدهم بالأسلحة والاستيلاء على سياراتهم ومتعلقاتهم، حيث تم ضبط المتهمين بعد استدراجهم رجل أعمال إلى منطة الكبرتاج بحلوان والاستيلاء على سيارته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من"ا.ع" رجل أعمال، أفاد فيه باستيلاء سيدة وعدد من الأشخاص على سيارته الملاكى وإصابته نتيجة دهسه بالسيارة أثناء هروبهم.

وأفاد مقدم البلاغ أنه أثناء تواجده بشارع جامعة الدول العربية عثر على سيدة تبكى تدعى "س.م" وعندما استفسر منها عن سبب بكائها لمساعدتها أكدت له أن زوجها طردها وأبناءها من مسكن الزوجية وأنها فى احتياج إلى النقود ووظيفة للإنفاق على أطفالها.

وأضاف رجل الأعمال أنه أعطاها مبلغًا ماليًا كمساعدة ووعدها بالبحث لها عن وظيفة، حيث يمتلك شقيقه محلا، وأكد لها أنه سيوفر لها فرصة عمل لديه، حيث أعطاها رقم هاتفه المحمول، وعقب انصرافه فوجئ بها بعد مرور عدة أيام تتصل به للاستفسار عن الوظيفة فذكر لها أنه فشل فى الحصول عليها لتطلب لقائه عقب ذلك بحجة أنها باحتياج إلى المساعدة المالية.

وقال مقدم البلاغ إنه التقى بها وأعطاها مبلغا ماليا وطلبت منه توصيلها إلى مسكنها بمنطقة "الكبرتاج" بحلوان فاستجاب لها وعقب وصولهما فوجئ بـ4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يهددونه ثم أجبروه على ترك السيارة وفروا هاربين بصحبة المتهمة التى تبين أنها شريكتهم وأنها خططت للجريمة، وأثناء هروبهم صدموه بالسيارة مما أسفر عن إصابته.

وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهره، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

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