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القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو جرام بانجو فى دمياط

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القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو جرام بانجو فى دمياط القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو جرام بانجو فى دمياط
تمكن ضباط مباحث دمياط، بإشراف العميد سيد العشماوى، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عاطل بحوزته 40 كيلو بانجو.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط تفيد قيام "محمد.س.ع"، وشهرته "البوند"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بناحية الشعراء دائرة المركز، باتخاذ محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط، برئاسة السيد المقدم أحمد سلامة، من ضبط المتهم المذكور وبحوزته عدد (8) لفافات تحوى كل منها كمية من نبات البانجـو المخدر وزنت جميعها حوالى (40) كيلو جرامًا ومبلغ مالى (510) جنيهات وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 116 / 15357 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.
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