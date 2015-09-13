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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى فى المحلة

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى فى المحلة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى فى المحلة
تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسمى أول وثان ومركز المحلة من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة معدلة وطلقة خرطوش.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسمى أول وثان ومركز شرطة المحلة، تحت إشراف العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وسمنود من ضبط "أحمد م م" 22 سنة عاطل مقيم بمنطقة الرجبى أول المحلة وبحوزته (فرد خرطوش، طلقه لذات العيار) فى المحضر 10758 جنايات أول المحلة، "محمد ف ج" 27 سنة عاطل مقيم بمنطقة أبودراع - ثان المحلة وبحوزته (فرد خرطوش) فى المحضر 13678 جنايات ثان المحلة.

كما تم ضبط "محمد ع ع" 24 سنة عاطل مقيم بقرية شبرا بابل مركز المحله، وبحوزته (طبنجة معدله عيار 9م) فى المحضر 40434 جنايات مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365