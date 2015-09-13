انفجار 10 اسطوانات غاز داخل مصنع طوب بالدقهلية بسب ارتفاع درجات الحرارة

اندلع حريق هائل داخل مصنع طوب بالدقهلية إثر انفجار عدد من أسطوانات الغاز داخل المصنع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بحدوث حريق هائل داخل مصنع طوب بقرية الديرس التابة لمركز أجا، بسبب انفجار عدد من أسطوانات الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

على الفور، انتقل الرائد فكرى شعير رئيس مباحث المركز وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد إسماعيل شراكى وكيل الإدارة إلى مكان الحريق وتمكن من السيطرة على الحريق بعد وصول 4 سيارات إطفاء وبالبحث والتحرى أكدت المعلومات أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انفجار إحدى أسطوانات الغاز والتى تستخدم بالمصنع لتسوية الطوب وتلتها عدة انفجارات وتبين انفجار 10 أسطوانات.

لم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية وتبين وجود بعض الخسائر بمصنع الطوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.