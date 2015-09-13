بالصور.. محافظ أسوان ومدير الأمن يودعان الفوج الأول لحجاج بيت الله

شارك اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، يرافقه اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، توديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولى، ضمن حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 193 حاجًا وحاجة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.

انطلق الحجاج على متن الرحلة رقم 645 والتى أقلعت فى تمام الساعة السادسة صباحًا من مطار أسوان إلى مطار جدة بالسعودية، ومن المقرر عودتهم فى 9 أكتوبر المقبل على الرحلة رقم 6378 التى ستنطلق من المدينة بالأراضى السعودية إلى مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة 9.15 مساءً.

ووجه محافظ أسوان، مسئولى التضامن الاجتماعى والجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات وسبل الراحة لحجاج أسوان منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم.



>