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عقد جلسة صلح بين عائلتين بالشرقية بحضور قيادات أمنية ونواب سابقين

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نجح 3 نواب سابقين بالشرقية بمعاونة قيادات أمنية فى الصلح بين عائلتين بينهما خلافات دامت لعدة سنوات.

وعقدت جلسة الصلح بدوار آل "الربيع"، فى مركز مشتول السوق، جلسة الصلح بين عائلتى "قشانة" و"منصور" من قرية بساتين الإسماعيلية، وذلك بحضور 3 نواب سابقين، وهم المحاسب محيى ربيع، والحاج أحمد عتمان، والحاج نايف جيرة الله، ومرشح حالى، وعدد من كبار العائلات وهيئة تحكيم رفيعة المستوى من المحكمين والمستشارين والعرب رموز الجلسات العرفية، وأسامة على من جمعية الإصلاح الاجتماعى.

وقامت عائلة "قشانة" بتقديم شيك بقيمة مليون و570 ألف جنيه لعائلة منصور، وتم توقيع محضر بالصلح بين الطرفين.

يذكر أن الخلافات نشبت بين العائلتين منذ فترة، وذلك بعد قيام أحد أفراد العائلة الأولى بضرب آخر من العائلة الثانية أثناء مشاجرة على بناء سور مما أودت بحياته.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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