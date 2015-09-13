محافظ جنوب سيناء يودع 900 حاج قبل مغادرتهم ميناء نويبع

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفقد استعدادات وإجراءات سفر حجاج البر بميناء نويبع حيث قاما بتوديع 900 حاج و25 باص حج على متن العبارتين ايله وبرنسيسه.

يأتى ذلك فى إطار ما يشهده ميناء نويبع من سفر 10 آلاف حاج و252 باص حج خلال موسم الحج الحالى، والذى بدأ من 14 سبتمبر حيث غادر 7300 حاج و151 باص حج حتى الآن على متن ثلاث عبارات وهى ايله وبرنسيسه وسيناء التابعة لشركة الجسر العربى .

كما صرح اللواء هشام أبو سنة بأنه تم عقد اجتماع للتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى من الجوازات والجمارك والشرطة والحجر الصحى وغيرها من الجهات العاملة بالموانئ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح موسم الحج والعمل على تيسير كافة الإجراءات وراحة الحجاج حتى سفرهم وكذا استقبالهم.

وأشار رئيس موانئ البحر الأحمر إلى أنه تم تجهيز محطة خدمة الركاب (قرية الحجاج) كاملة، وتوفير كافة سبل الراحة لانتظار الحجاج وأتوبيساتهم داخل القرية، حيث يتم استقبال باصات الحجاج حين وصولهم لميناء نويبع داخل قرية الحجاج مباشرة برقم مسلسل طبقا لساعة الوصول تبدأ من رقم (1) ملصق على الزجاج الخارجى للباص باستيكر مميز برقم محدد ومسلسل حيث يتم خروجهم من القرية بنفس الرقم المسلسل حسب طاقة الباخرة، ويتم دخولهم صالة المغادرة بالميناء لإنهاء إجراءات السفر والقرية مجهزة بكافة الوسائل اللازمة لراحة الحجاج من حيث المياه ودورات المياه والمسجد والساحات داخل القرية والمظلات.

وأضاف أبو سنة أنه تم التنبيه على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج بالوصول إلى نويبع صباح يوم السفر والتوجه مباشرة لقرية الحجاج للانتظار للتجهيز للسفر، حيث يسمح بعدد الباصات طبقا لطاقة الباخرة الجاهزة للسفر فقط .

وأوضح أبو سنة أنه تم رفع كفاءة الصالات وتزويدها بعدد كاف من القائمين على خدمة الحجاج، كما تم التنبيه على إدارة الحجر الصحى بتوفير عدد كافى من الكراسى المتحركة لنقل كبار السن وتوفير كافة الإسعافات الأولية مع سيارة إسعاف بجوار العبارة لتقديم كافة الإسعافات ونقل الحالات الحرجة.

وأكد رئيس موانئ البحر الأحمر، أن هيئة السلامة البحرية قامت بدورها بفحص العبارات المخصصة لسفر الحجاج للتأكد من صلاحيتها وتوافر أعداد مناسبة من معدات السلامة والإنقاذ على متنها.

كما أشاد أبو سنة بالافتتاح التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر والمكونة من عدد (2) خلية طاقة الخلية الواحدة 150 متر مكعب يوميا بإجمالى 300 متر مكعب يوميا وهى تقوم بتحلية مياه البحر لمياه عذبة صالحة للشربن والتى تم تركيبها بمعرفة إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتعمل المحطة على إنهاء معاناة الحجاج والمعتمرين والركاب العاديين بتوفير مياه الشرب النقية بدلا من الاعتماد على زجاجات المياه المعدنية بهدف التسهيل عليهم وتوفير كل سبل الراحة.