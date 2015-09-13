بالصور.. ذعر بين الأهالى بعد نفوق كميات من الأسماك بنهر النيل فى البحيرة

شهدت مركز الرحمانية بالبحيرة حالة من الذعر بين الأهالى، بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك على سطح نهر النيل لأسباب غير معلومة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجنة موسعة من " الإدارة الصحية – الإدارة البيطرية – جهاز شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز الرحمانية– وقسم المسطحات المائية بمديرية أمن البحيرة " لمنع تسرب الأسماك إلى الأسواق، وتم ضبط أكثر من 1000 " كيلو جرام من الأسماك النافقة والتحفظ على المضبوطات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة شركة مياه الشرب بالبحيرة وقطاع الصحة والوحدة المحلية بمتابعة نتائج تحليل عينات مياه الشرب، التى تم أخذها بواقع عينة كل ساعتين لتحليل هذه العينات لضمان سلامة مياه الشرب تماما.

تم تشكيل لجنة تضم الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية والثروة السمكية لإجراء مسح شامل للأسواق بكل المدن المطلة على فرع النيل لجمع أى أسماك نافقة وإعدامها.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تكليف مديرية الصحة وشركة المياه بأخذ عينات من مياه النيل فى كامل مجرى نهر النيل داخل نطاق المحافظة بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية شبراخيت وإيتاى البارود للوقوف على أسباب حدوث هذه الظاهرة.

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