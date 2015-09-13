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تقرير في الجول - 10 تصريحات ترسم شخصية الأهلي مع مبروك

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تقرير في الجول - 10 تصريحات ترسم شخصية الأهلي مع مبروك تقرير في الجول - 10 تصريحات ترسم شخصية الأهلي مع مبروك

أكد دجابور كاميل المدير الفني للملعب المالي أن الأهلي أزعجه كثيرا طوال المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الملعب المالي قد هُزم أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في السويس.

وتحدث مدرب الفريق المالي عقب المباراة قائلا:"خسرنا المباراة بسبب الأداء السلبي لبعض لاعبي الفريق".

وأضاف"الأهلي أزعجنا كثيرا طوال المباراة وكان لقاء كبير".

يذكر أن الفريق المالي أنهى مشواره في الكونفدرالية باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف الأهلي والنجم الساحلي برصيد خمس نقاط.

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