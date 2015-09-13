تحليل في الجول - كيف يستمر سحر حفني.. محمد صلاح: عليه أن يعود ناشئا ليصبح حازم إمام

موسم رائع قدمه أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، فساهم في تتويج الزمالك بالدوري والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ماذا يحتاج الحاوي ليستمر في تقديم المتعة مع الفريق الأبيض.

حفني الذي يتمم عامه الـ30 في ديسمبر المقبل غاب أكثر من مرة عن الزمالك بسبب الإصابة، ولكنه كان حاسما في كل مرة يشارك فيها.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن الذي يحتاجه حفني ليحافظ على سحره لأطول فترة في الملاعب. والآن مع محمد صلاح مدرب الزمالك السابق.

وكل ما يلي على لسان صلاح ..

"حفني من أمهر اللاعبين الذين جاءوا في تاريخ الكرة المصرية، فهو حاو قادر على تغيير نتيجة أي مباراة".

"أعتقد أنه كان له دورا كبيرا في تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية بفضل الهدف القاتل الذي صنعه لعبد الله سيسيه في الفوز على الصفاقسي في الجولة الأولى. الفوز الأول مهد للفريق مواصلة الانتصارات ومنحه دفعة معنوية رائعة".

"حفني أيضا لعب دورا كبيرا في حسم مباريات كثيرة في الدوري حتى مع غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة. ويكفي تأثر الزمالك سلبا بغيابه عن قمة الدور الثاني أمام الأهلي، بعدما كان نجم دربي الدور الأول".

"حفني وُلد ليلعب في الزمالك. فمع احترامي للأهلي دائما الزمالك هو فريق المهارات ومدرسة الكرة، ولكن للأسف حفني جاء إلينا متأخرا".

"ولكن حفني قادر على الاستمرار في الملاعب لأربع سنوات مقبلة، وقادر أيضا أن يكون حازم إمام الجديد وأن يصل لنفس المكانة لدى جماهير الزمالك. ولكن بشروط".

"على حفني أن يستفيد من التدريبات الأوربية التي يتبعها جوزفالدو فيريرا مدرب الفريق، ولابد أن يعتمد على نظام غذائي معين. يجب أن يعامل نفسه على أنه ناشئ صغير في السن يبدأ خطواته الأولى مع اللعبة".