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تأجيل إعادة محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع للغد

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تأجيل إعادة محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع للغد تأجيل إعادة محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع للغد

ارشيفية

قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة الغد الاثنين للمرافعة.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

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