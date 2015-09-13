تأجيل إعادة مُحاكمة «بيجو» بـ«مذبحة بورسعيد» لـ3 أكتوبر المُقبل

قررت محكمة جنايات بورسعيد المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، تاجيل إعادة إجراءات مُحاكمة المُتهم حسن الفقي، والشهير ب”حسن بيجو”، والذي كان قد قد صدر ضده حُكامًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، لجلسة الـ3 من أكتوبر المُقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع مع استمرار حبس المُتهم.

وكان قد سبق للمتهم، أن أعاد إجراءات محاكمته إلا أنه كان قد تغيب عن الجلسة، مما دعى المحكمة، لتأييد الحكم الغيابي الصادر ضده، وقد حضر دفاعالمتهم، بجلسة اليوم، وقام بتقديم الاعتذار للمحكمة، مُبديًا اعتذاره بأن المُتهم، هو النجل الأكبر لوالده وعائله الوحيد، هو واشقائه الصغار، وهذا هو سبب غيابه عن إعادة إجراءات المحاكمة، وأنه ليس لديه أي طلبات، وأنه مستعد للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى، وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم، ومحمد الجميل، وكيلي النيابة، وبأمانة سر محمد عبد الستار، وأحمد عطية.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم مع باقي المُتهمين جميعًا في القضية مجموعة من الإتهامات، منها:” ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المُقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية، وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس”، وذلك انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مُختلفة الأنواع، فضلًا عن مواد مفرقعة، وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه”.

ويذكر أن وقعت المذبحة في أول فبراير 2012، وراح ضحيتها 73 شهيدًا، و254 مصابًا من ألتراس أهلاوي .