فكرة شرائي للجزيرة أيقظتها صورة الطفل السوري ..وقبول إيطاليا واليونان كان تحدي حقيقي

قال نجيب ساويرس ، رجل الأعمال، إن صورة الطفل السوري، إيلان كردي، إلى جانب الصور التي نشاهدها عن اللاجئين السوريين في المجر والطريقة التي تعاملهم فيها السلطات، أيقظت فكرة شراءه جزيرة من اليونان أو إيطاليا لاستضافة اللاجئين عليها، مضيفًا أن التحدي الحقيقي يكمن في دفع السلطات الإيطالية أو اليونانية على قبول الفكرة.

جاء ذلك في مقابلة له ببرنامج GPS على CNN نُشرت على الموقع الإلكتروني للشبكة الأمريكية، حيث قال: «علي الاعتراف بأن هذه الفكرة أيقظتها صورة الطفل السوري، إلى جانب الصور التي نشاهدها عن اللاجئين في المجر والطريقة التي تعاملهم فيها السلطات هناك وضربهم ودفعهم إلى الحافلات والقطارات، وهنا قلت لنفسي بأنه لا يمكنني الجلوس هكذا فقط والنظر والتصرف على أساس أن الأمر لا يعنيني».

وأضاف أن «الموضوع لا يتمحور فقط على الحصول على الجزيرة، سلسلة هذه الاقتراحات لا تقتصر على الجزيرة بحد ذاتها، سواء كانت الجزيرة من اليونان أو إيطاليا، فإنها ستكون خاضعة لسلطة ذلك البلد، لا يمكن فقط أخذ لاجئين ووضعهم على جزيرة فهناك إجراءات أخرى يجب متابعتها مثل وثائق السفر ومتابعات اللاجئين إلى جانب حاجتنا إلى معلومات عنهم وإجراءات جمركية إلى ما دون ذلك.»

وتابع: «ما تبقى بعد ذلك يمكنني القيام به فهو أمر بسيط سأبني ميناء صغيرا مؤقتا إلى جانب مساكن ومدارس ومستشفيات مؤقتة، وبعد ذلك سندعم هؤلاء اللاجئين بتوفير وظائف لهم من خلال بناء مدينة على هذه الجزيرة لأنه هذه الحرب لن تنتهي بأسابيع أو أشهر بل يمكن أن تمتد لسنوات».

يشار إلى أن الملياردير نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، أعلن، مساء الجمعة، شراء جزيرة من اليونان أو إيطاليا بهدف إيواء اللاجئين السوريين فيها وحل الأزمة التي تواجهها الدول الأوروبية من الأعداد الهائلة للاجئين والمهاجرين التي تتدفق عليهم.