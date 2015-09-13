مصر تحذر من خطورة استمرار اسرائيل في سياسة انتهاك المقدسات الدينية

نددت مصر باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى باحة المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر، ومهاجمة المصلين من المدنيين الفلسطينيين العزل

> بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع, معتبرا تلك الخطوة تصعيدا غير مقبول ضد المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت مصر – في بيان صادر عن الخارجية اليوم الأحد – من الخطورة البالغة للاستمرار في سياسة انتهاك المقدسات الدينية, لما يمثله ذلك من تأجيج لمشاعر الغضب والحمية الدينية, ويقوض الجهود التى تستهدف استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بتجنب سياسة حافة الهاوية وتجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بالتزام المقدسات الدينية, مؤكدة على أن المفاوضات الجادة التي تعكس الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف هي الأسلوب الوحيد والأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية, واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسيادته على مقدراته وأراضيه وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.