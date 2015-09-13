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المُشدد 10 سنوات لـ6 مُتهمين بتهمة التجمهر أمام قسم ثان مدينة نصر

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المُشدد 10 سنوات لـ6 مُتهمين بتهمة التجمهر أمام قسم ثان مدينة نصر المُشدد 10 سنوات لـ6 مُتهمين بتهمة التجمهر أمام قسم ثان مدينة نصر

صورة أرشيفية من أحداث محاكمة متهمي التجمهر أمام قسم ثان مدينة نصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المُستشار سعيد الصياد، بالسجن المُشدد 10 سنوات”غِيابيًا” لـ6 مُتهمين، وذلك على خلفية إتهامهم بالتجمهر أمام قسم ثان مدينة نصر بدون ترخيص.

ويذكر أن المُتهمون الصادر بحقهم الحكم، هم: “أحمد محمود سلامة”، و”محمد عبد الحفيظ”، و”محمود صبحي”، و”صهيب إسماعيل”، و”علي محمد إسماعيل”، و”أحمد حسب الله”.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المُتهمين: ” إتهامات التجمهر وإثارة الشغب، واستعراض القوة والتلويح بالعنف على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام” .

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