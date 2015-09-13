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وصول المتهمين بسرقة سبائك ذهب من مصلحة سك العملة للنيابة لاستكمال التحقيق

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وصول المتهمين بسرقة سبائك ذهب من مصلحة سك العملة للنيابة لاستكمال التحقيق وصول المتهمين بسرقة سبائك ذهب من مصلحة سك العملة للنيابة لاستكمال التحقيق
وصل منذ قليل، 6 متهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة، لاستكمال التحقيق معهم بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

يذكر أن فريقًا من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب، رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة، والسباك المتهم الثانى فى القضية، وشقيقه أسامة، والتى استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أى صلة لأخيه بالحادث.

كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة، يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة، وحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة التى انتقلت إلى مصلحة سك العملة لمعاينة الحادث، والاستماع لأقوال المتواجدين بالمكان.

كما تحفظ رجال الأمن حال وصولهم على كافة الكاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة.

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مصر 365