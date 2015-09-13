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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"مذبحة استاد بورسعيد" لـ3 أكتوبر المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"مذبحة استاد بورسعيد" لـ3 أكتوبر المقبل تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"مذبحة استاد بورسعيد" لـ3 أكتوبر المقبل
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن الفقى والشهير بـ"حسن بيجو"، كان قد صدر ضده حكام غيابى بالسجن 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، لجلسة 3 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

كان المتهم قد سبق إعادة إجراءات محاكمته، إلا أنه تغيب عن الجلسة، مما حدا بالمحكمة لتأييد الحكم الغيابى الصادر ضده.

وحضره دفاعه بجلسة اليوم وقدم الاعتذار للمحكمة مبديا اعتذاره بأن المتهم هو النجل الأكبر لوالده وعائله الوحيد هو وأشقاؤه الصغار، وهذا هو سبب غيابه عن إعادة إجراءات المحاكمة وأنه ليس لديه أية طلبات وأنه مستعد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلى النيابة، وبأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مع باقى المتهمين جميعا فى القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى “الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه ووقعت المذبحة فى أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدا.

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مصر 365