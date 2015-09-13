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دائرة إرهاب الشرقية تنظر إعادة محاكمة حبارة بمعهد الأمناء لدواعٍ أمنية

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دائرة إرهاب الشرقية تنظر إعادة محاكمة حبارة بمعهد الأمناء لدواعٍ أمنية دائرة إرهاب الشرقية تنظر إعادة محاكمة حبارة بمعهد الأمناء لدواعٍ أمنية
تنظر دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، إعادة محاكمة الإرهابى عادل حبارة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، وذلك لدواع أمنية وتعذر عرض المتهم على المحكمة بالشرقية.

وكانت المحكمة قد صدقت غيابيا يوم 26 مايو الماضى على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا للإرهابى عادل حبارة و8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف.

وكانت نيابة شمال فاقوس الكلية، قد قررت بإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة الإرهابى "عادل حبارة" و8 تكفيريين بأبو كبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.

وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبو كبير، إحالة الإرهابى "عادل محمد إبراهيم" وشهرته عادل حبارة، 29 سنة، ومقيم أبو كبير و8 من العناصر التكفيرية بأبو كبير، وذلك لقيامهم فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبو كبير بالانضمام لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور.

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مصر 365