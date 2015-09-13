مصرع طالب دهسًا تحت عجلات قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة

لقى طالب مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد أمام قرية كفر مجاهد التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالانتقال والفحص تبين أثناء عبور أحمد محمد يعقوب، 15 سنة، طالب، لشريط السكة الحديد (من مكان غير مخصص للعبور) اصطدم به أحد القطارات القادمة من القاهرة الإسكندرية مما أدى لوفاته وتم نقله لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

بسؤال شقيقه إبراهيم محمد يعقوب، 37 سنة، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك

>وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تهتك بالبطن وخروج الأحشاء نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر 9492/2015 إدارى مركز كوم حمادة.