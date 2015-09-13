خدعوك فقالوا.. حمل الأثقال يضر بصحة المرأة بالعكس له 5 فوائد اعرفيها

أرسلت قارئة تقول أنها تمارس الرياضة منذ فترة طويلة للتخلص من الوزن الزائد، واستمعت إلى العديد من الآراء حول حمل الحديد أثناء ممارسة الرياضة، وأنه يتسبب فى تدمير خلايا الجسم، ولذلك أريد أن أعرف هل حمل الأوزان أثناء ممارسة الرياضة خطرعلى الصحة؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من النساء، اللاتى يمارسنا الرياضة بشكل منتظم، وذلك للحفاظ على صحتهن والوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، حيث أن الرياضة لها العديد من المميزات أولها تقوية الجهاز المناعى للجسم.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة ليست فقط مفيدة لمن يرغب فى التخلص على الوزن الزائد، ولكن ينصح أن تصبح أسلوب حياة، وحول رفع الحديد فأنه مفيد جدا لصحة المرأة، وغير صحيح أنه خطر على صحة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية التى تحصل عليها المرأة أثناء قيمها بممارسة الرياضة ورفع الأثقال أو الحديد، ومنها:

1- رفع الأثقال مفيد جدا لصحة المرأة حيث يقوى العظام ويحد من تعرضها للإصابة بهشاشة العظام.

>2- يحد من تعرض الجسم للشعور بالألم، وذلك يرجع إلى تقوية عضلاته.

>3- تقوى صحة القلب.

>4- يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>5- ينشط خلايا الجسم.

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