أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوك فقالوا.. حمل الأثقال يضر بصحة المرأة بالعكس له 5 فوائد اعرفيها

Google+ Print
خدعوك فقالوا.. حمل الأثقال يضر بصحة المرأة بالعكس له 5 فوائد اعرفيها خدعوك فقالوا.. حمل الأثقال يضر بصحة المرأة بالعكس له 5 فوائد اعرفيها
أرسلت قارئة تقول أنها تمارس الرياضة منذ فترة طويلة للتخلص من الوزن الزائد، واستمعت إلى العديد من الآراء حول حمل الحديد أثناء ممارسة الرياضة، وأنه يتسبب فى تدمير خلايا الجسم، ولذلك أريد أن أعرف هل حمل الأوزان أثناء ممارسة الرياضة خطرعلى الصحة؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من النساء، اللاتى يمارسنا الرياضة بشكل منتظم، وذلك للحفاظ على صحتهن والوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، حيث أن الرياضة لها العديد من المميزات أولها تقوية الجهاز المناعى للجسم.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة ليست فقط مفيدة لمن يرغب فى التخلص على الوزن الزائد، ولكن ينصح أن تصبح أسلوب حياة، وحول رفع الحديد فأنه مفيد جدا لصحة المرأة، وغير صحيح أنه خطر على صحة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية التى تحصل عليها المرأة أثناء قيمها بممارسة الرياضة ورفع الأثقال أو الحديد، ومنها:

1- رفع الأثقال مفيد جدا لصحة المرأة حيث يقوى العظام ويحد من تعرضها للإصابة بهشاشة العظام.
>2- يحد من تعرض الجسم للشعور بالألم، وذلك يرجع إلى تقوية عضلاته.
>3- تقوى صحة القلب.
>4- يزيد من نسبة حرق فى الجسم.
>5- ينشط خلايا الجسم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم