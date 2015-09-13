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إطلاق منصة تجمع 339 من قيادات حكومة الإمارات

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إطلاق منصة تجمع 339 من قيادات حكومة الإمارات إطلاق منصة تجمع 339 من قيادات حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن إطلاق منصة تجمع 339 من قيادات حكومة الإمارات المعنيين بصياغة السياسات بالدولة للتشاور والتدريب وتبادل الخبرات.

واعتمد سموه مشروع إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة ومشروع متكامل لتعزيز الصحة العامة وقرار لتشجيع تملك الخليجيين للمنشآت الصحية والصيدلانية وانضمام دولة الإمارات إلى البروتوكول الدولي الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل وذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم. 
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