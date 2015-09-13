الرئيس الإندونيسي يصل البلاد

وصل إلى البلاد ظهر اليوم فخامة المهندس الحاج جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية للدولة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت لرئيس جمهورية إندونيسيا مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية أندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة المهندس الحاج جوكو ويدودو مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الإندونيسي.

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