إعادة فتح طريقي «سفاجا- قنا» و«القصير- قفط‎»

قررت إدارة مرور بالبحرالأحمر إعادة فتح طريق ’’سفاجا – قنا ‘‘، وتسيير الحركة المرورية بعد إغلاق استمر قرابة 7 ساعات بسبب الأمطار والسيول التي تعرضت لها عدة مناطق بالطريق.

> وأكد اللواء هشام كمال مدير الإدارة العامة للمرور بالبحرالأحمر، إنه تم إصلاح عيوب الطريق بعد تعرض منطقة الكليو67 بطريق ’’سفاجا-قنا‘‘ لأمطارغزيرة وسيول وتوقف الحركة المرورية على الطريق فى الإتجاهين ’’كإجراء إحترازي‘‘، وتم إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة على الطريق.

> وتقرر إعادة فتح طريق ’’القصير- قفط‘‘ المؤدي إلى محافظة قنا بعد إغلاقه بسبب الأمطار والسيول التى تعرض لها الطريق.