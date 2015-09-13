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إعادة فتح طريقي «سفاجا- قنا» و«القصير- قفط‎»

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إعادة فتح طريقي «سفاجا- قنا» و«القصير- قفط‎» إعادة فتح طريقي «سفاجا- قنا» و«القصير- قفط‎»

13 سبتمبر 2015 | 10:57 صباحاً

أرشيفية

قررت إدارة مرور بالبحرالأحمر إعادة فتح طريق ’’سفاجا – قنا ‘‘، وتسيير الحركة المرورية بعد إغلاق استمر قرابة 7 ساعات بسبب الأمطار والسيول التي تعرضت لها عدة مناطق بالطريق.
> وأكد اللواء هشام كمال مدير الإدارة العامة للمرور بالبحرالأحمر، إنه تم إصلاح عيوب الطريق بعد تعرض منطقة الكليو67 بطريق ’’سفاجا-قنا‘‘ لأمطارغزيرة وسيول وتوقف الحركة المرورية على الطريق فى الإتجاهين ’’كإجراء إحترازي‘‘، وتم إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة على الطريق.
> وتقرر إعادة فتح طريق ’’القصير- قفط‘‘ المؤدي إلى محافظة قنا بعد إغلاقه بسبب الأمطار والسيول التى تعرض لها الطريق.

2015-09-13

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