مقتل وإصابة 7 رجال شرطة في انفجار بمدينة “شرناق” التركية

لقي شرطيان حتفهما وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة صباح اليوم الأحد في ضواحي مدينة “شرناق”بجنوب شرقي تركيا على إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دورية للشرطة مكلفة بتفتيش السيارات التي تدخل المدينة وتخرج منها.

وذكرت محطة “سي.إن.إن.تورك” اليوم الأحد أن مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية أطلقت النيران المكثفة على أفراد الدورية بعد الانفجار مباشرة، وتمكنوا لاحقا من الهرب من موقع الحادث, فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشنت قوات الأمن عملية بحث وتمشيط بدعم جوي من طائرتين مروحيتين من طراز “كوبرا” في محاولة لقطع طرق هروب أعضاء المجموعة المسلحة وشل حركتهم.

وعلى صعيد آخر ،أصيب سبعة أشخاص من أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بجروح، منهم ثلاثة في حالة خطيرة, على إثر إطلاق قوات الأمن التركية النار على بعض الأفراد شكلوا سلسلة بشرية في المثلث الذي يربط بلدة “ليجة” بقريتي “كوجاكوي” و”هاني” في مدينة “دياربكر” ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا.

وذكرت محطة “خبر تورك” اليوم أن أنصار الحزب الكردي شكلوا سلسلة بشرية احتجاجا على قيام قوات الجيش التركي بعمليات عسكرية في المنطقة،وعلى إنشاء مخفر لقوات الدرك على مرتفع في ضواحي قرية “فيس” في دياربكر.

وكانت القوات الجوية التركية قد بدأت في يونيو الماضي في قصف معاقل منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصفها الحكومة التركية ب`”الإرهابية”، في جبال “قنديل” بمناطق شمال العراق، وفي بعض المناطق الأخرى داخل تركيا مثل جبال “جودي” في محافظة “شرناق” بجنوب شرقي البلاد.