ضبط 54 ألف علبة سجائر مُهربة جمركيًا بالمنيا‎

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث التموين، يُفيد بورود معلوماتٍ إلى قسم مباحث التموين، والتي أكدتها التحريات، عن قيام شخص يدعى،”أ .و .ف”، 58عامًا، يقيم بسمالوط، بإدارة مخزن سجائر بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وحيازته كميةٍ كبيرةٍ من السجائر المُهربة جمركيًا، والتي يشتبه في صلاحيتها، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير، وغير مصحوبه بأي مستندات تدل على مصدرها.

وتم تشكيل لجنة تموينة، وضبط المُتهم، وبحيازته 54 ألف علبة سجائر مُختلفة الأنواع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عنها المحضر رقم 9563 إداري مركز سمالوط لسنة 2015.