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«المركزي»: 4.7% معدل النمو في 9 أشهر.. واقتصادنا على طريق التعافي

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«المركزي»: 4.7% معدل النمو في 9 أشهر.. واقتصادنا على طريق التعافي «المركزي»: 4.7% معدل النمو في 9 أشهر.. واقتصادنا على طريق التعافي

البنك المركزي المصري – أرشيفية

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري أصبح الآن علي طريق التعافي، بالرغم من التحديات التي تشهدها البلاد حاليا بما في ذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والتحولات التي حدثت علي مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القومي أظهر قوته وتحمله الصدمات وتكيفه معها مهما بلغت شدتها، ليسجل معدل النمو للنااتج الاجمالي المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 /2015 الماضي نحو 3%، مقارنة بـ2.5% بنفس الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

جاء ذلك علي هامش افتتاح فاعليات اجتماع الدورة الـ39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد اليوم “الأحد”، بمنطقة الجديدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي، وممثلي رؤساء البنوك المركزية العربية ومحمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.

وأضاف “رامز” أن معدل النمو في الـ9 شهور الماضية، سجل نحو 4.7% من العام المالي 2014 /2015 الماضي، بالمقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من العام 2013 /2014 السابق له، موضحا أن ميزان المدفوعات مازال يعاني من عجز متكرر ليبلغ في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014 /2015 الماضي، نحو مليار دولار واحد، ليشهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا في تلك الفترة محققا فائضا بنحو 4.2 مليار دولار نظرا لتصاعد قطاع السياحة وزيادة تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتجية لارتفاع دفقات صافي الاستثمار الأجنبي.

وأوضح رامز أن التحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2015 /2016 الجاري، خاصة بقطاع التشييد والبناء كان له أثر طيب في سوق العمل المصري، لينخفض بسببه معدل البطالة إلي 12.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مُقارنة بـ13.3% بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.

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