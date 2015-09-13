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"التنمية المحلية" تعلن استثمار عائد بيع جلود الأضاحى لعلاج مرضى فيروس c

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"التنمية المحلية" تعلن استثمار عائد بيع جلود الأضاحى لعلاج مرضى فيروس c "التنمية المحلية" تعلن استثمار عائد بيع جلود الأضاحى لعلاج مرضى فيروس c
أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية فى حكومة تسيير الأعمال، أنه يجرى التنسيق مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والصحة، والمحافظات، لجمع وبيع جلود الأضاحى بالمحافظات، واستثمار عائدها، لعلاج مرضى فيروس c فى كل محافظة، لافتًا إلى أن المحافظات ستقوم بتشكيل لجنة مركزية فى كل محافظة برئاسة السكرتير العام، وعضوية مديرى مديريات الأوقاف والصحة والشباب والرياضة، لجمع جلود الأضاحى التى يتبرع بها المواطنون فى أقرب مركز شباب أو الوحدات المحلية أو الجمعيات الزراعية.

وقال إنه سيتم تشكيل لجان فرعية بكل مركز لمراقبة تجميع جلود الأضاحى وبيعها بطريقة قانونية على أن يعود عائدها لكل محافظة.

وأكد الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن عائد بيع هذه الأضاحى سيوجه لصالح مرضى فيروس c، لافتًا إلى أن المحافظة ستقوم بتوزيع العائد على المرضى، ودعا لبيب المواطنين فى كافة المحافظات للتبرع بجلود الأضاحى لاستغلال عائدها فى تخفيف الألم عن المصابين والمساهمة فى شفاء مرضى فيروس c.

وأوضح أن المتبرع يحصل على إيصال رسمى بالتبرع موقع عليه بخاتم الوحدة المحلية التابع لها، وذلك ضمانًا لعدم استخدام هذه الجلود لأية أغراض أخرى.

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