التأمين الصحى بالشرقية يدرس فتح منافذ جديدة لتخفيض طوابير مرضى الفيرس سى

قال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، إنه تقدم بعرض على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة بزيادة اللجان العامة إلى لجنتين، بدلاً من واحدة فى عيادة ههيا وذلك بضم لجنة عيادة بلبيس إلى اللجنة العامة، ذلك نظراً لكثرة عدد المصابين بفيروس Cبمحافظة، وحرص الإدارة على سهولة وسرعة صرف علاج السوفالدى للمرضى.

وأضاف فى تصريحات صحفى، أنه جارٍ دراسة زيادة منافذ التوزيع من مركز واحد بههيا إلى أربع مراكز بإضافة لجان بعيادات "الغزل، بلبيس، فاقوس".