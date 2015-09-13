أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة للعاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية فى كفر الشيخ للمطالبة بالتثبيت

Google+ Print
وقفة للعاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية فى كفر الشيخ للمطالبة بالتثبيت وقفة للعاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية فى كفر الشيخ للمطالبة بالتثبيت
نظم عدد من العاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية بسخا وقفة احتجاجية أمام الإدارة الزراعية صباح اليوم الأحد للمطالبة بالتثبيت، ورفعوا اللافتات المؤيدة لهم ورددوا هتافات متعددة منها "ياحكومة فينك فينك".

قال سليمان إبراهيم أحد المحتجين: إننا نعمل منذ 10 سنوات كاملة بالبحوث الزراعية ولم يتم تثبيتنا برغم صدور قرار مجلس الوزراء عقب ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها ثلاث سنوات ونحن مر علينا 10 سنوات دون تثبيت.

وأضاف: حصلنا على الموافقة على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا أننا لن نعود للعمل إلا بعد قرار التثبيت ولن تخدعنا الوعود مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365