وقفة للعاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية فى كفر الشيخ للمطالبة بالتثبيت

نظم عدد من العاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية بسخا وقفة احتجاجية أمام الإدارة الزراعية صباح اليوم الأحد للمطالبة بالتثبيت، ورفعوا اللافتات المؤيدة لهم ورددوا هتافات متعددة منها "ياحكومة فينك فينك".

قال سليمان إبراهيم أحد المحتجين: إننا نعمل منذ 10 سنوات كاملة بالبحوث الزراعية ولم يتم تثبيتنا برغم صدور قرار مجلس الوزراء عقب ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها ثلاث سنوات ونحن مر علينا 10 سنوات دون تثبيت.

وأضاف: حصلنا على الموافقة على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا أننا لن نعود للعمل إلا بعد قرار التثبيت ولن تخدعنا الوعود مرة أخرى.