تعاون بين مركز بحوث التقنية بجامعة قناة السويس ومركز أبحاث فرنسى

استقبل الدكتور حسن الدمرداش مدير مركز بحوث التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس وفد فرنسى من مركز الابحاث الزراعية الفرنسى يضم كل من دكتور توماس هرتلى- ودكتورة فانيسا بيسكولا- وايفون شوازية ومرافقا لهم الدكتور محمود سطوحى من جامعة الزقازيق والدكتور عوض فرحات، تبادل الطرفان الخبرات العلمية ومناقشة الافكار والمشروعات البحثية المشتركة فى مجال التقنية الحيوية.

وقد اثنى الفريق الفرنسى على الإمكانيات البحثية الموجودة بالمركز وتطلع إلى تعاون علمى مع المركز وتدعيم المركز بالخبرات البحثية وكذلك تدريب الباحثين الموجودين فى المركز بمركز البحوث الزراعية الفرنسى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وضمن خطة مركز بحوث التقنية الحيوية بالجامعة والخاصة بالتعاون العلمى مع المراكز البحثية العالمية المتخصصة فى مجال التقنية الحيوية بهدف وضع المركز على الخريطة العالمية فى هذه المجال.