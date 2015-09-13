مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن إصلاح رافع 103 بعد تعطله بسبب السيول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن الانتهاء من صيانة رافع 103 وإعادة ضخ المياه لمدينتى سفاجا والقصير والذى تعرض للتوقف نتيجة للظروف الجوية من أمطار وسيول بطريق قنا – سفاجا.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن أعمال صيانة الرافع تم الانتهاء منها فجر اليوم وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بنسبة 50% فقط نظرا لوجود كسر بخط مياه قنا – سفاجا بالكيلو 88 لمسافة تصل إلى 50 مترا، وسقوط 4 أبراج كهرباء، ويجرى العمل الآن للانتهاء من أعمال الصيانة بأقصى سرعة لإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها.