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ضبط 54 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا

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ضبط 54 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا ضبط 54 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط 54 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مخزن بمركز سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين يفيد بأنه وردت معلومات إلى قسم مباحث التموين أكدتها التحريات عن قيام شخص يدعى ا وف 58 سنة من سمالوط بإدارة مخزن سجائر بدون ترخيص من الجهات الحكومية وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السجائر المهربه جمركيا والتى يشتبه فى صلاحيتها ومجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم تشكيل حملة تمويه وتم ضبط المتهم وبحيازته 54 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9563 إدارى مركز سمالوط لسنة 2015.

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مصر 365

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