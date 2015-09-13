الهالات السوداء عند طفلك مش دايما معناها أنيميا.. اعرفى باقى الأسباب

الأنيميا ونقص العناصر الهامة بالجسم، من الأمراض التى تنتشر بين الأطفال فى السنوات الأولى، نتيجة لعدم حصولهم على التغذية السليمة والضرورية للنمو.

وعن هذا الأمر أرسلت قارئة تقول إن طفلها عمره عام ومنذ ولادته وهى تلاحظ وجود الهالات السوداء تحت عينيه، وتسال هل تعد تلك الهالات مؤشرا لنقص الحديد لدى الطفل أم أنها قد تشير الى إصابته بمرض آخر؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم استاذ طب الأطفال وحديثى الولادة وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل قائلا: يعتقد الكثير من الإباء أن الهالات السوداء التى قد تظهر لدى بعض الأطفال، مؤشرا قويا لإصابة الطفل بنقص الحديد أو إصابته بالأنيميا وهو أمر غير صحيح.

ويؤكد طلعت أن ظهور تلك الهالات لدى الأطفال غالبا ما يرجع للعديد من العوامل الأخرى التى لا تشير بالضرورة الى نقص عناصر الجسم، كالسهر لساعات طويلة أو الإسراف فى مشاهدة التلفاز أو طبيعة بشرة الطفل.

وبالنسبة للحالة التى تسأل عنها القارئة فيؤكد طلعت أن إصابة الطفل بالهالات السوداء منذ لحظة الولادة، لا يتجاوز كونه امرا وراثيا، وغالبا ما نجد تلك المشكلة لدى أحد والدية، وبالتالى فهو أمر لا داع لأن يثير قلق الأم، وخاصة أن أعراض الانيميا تعتمد على العديد من العلامات الأخرى.