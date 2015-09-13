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الرئيس السيسى يلتقى 400 طالب بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس

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الرئيس السيسى يلتقى 400 طالب بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس الرئيس السيسى يلتقى 400 طالب بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس
وصل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر جامعة قناة السويس بالطريق الدائرى الكيلو 4,5 بالإسماعيلية، حيث التقى 400 طالب من الطلاب المشاركين باسبوع الجامعات المصرية العاشر، والذى افتتح رسميا امس السبت باستاد النادى الإسماعيلى.

قالت مصادر بجامعة القناة إن الرئيس سيتحدث إلى طلاب الجامعات المصرية ويناقش معهم أهم الأوضاع الحالية بالدولة، ونتائج الزيارات المختلفة إلى روسيا وبعض الدول خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الأوضاع المحلية، والخاصة بإقالة حكومة محلب واختيار الوزراء الجدد خلال ساعات.

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